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Крымские работодатели могут принять участие в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой соцэффективности»

Крымские работодатели могут принять участие в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой соцэффективности»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 13:37 22.04.2025

Крымские работодатели могут принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2025 года. Это отличный шанс для организаций продемонстрировать свою активную внутрикорпоративную политику и заявить о себе на всероссийском уровне. Заявки на участие принимаются до 1 мая 2025 года.

Полная информация о порядке проведения конкурса доступна по ссылке. Заявки с пакетом документов на участие в региональном этапе конкурса необходимо подать в электронном кабинете ПИК «Мониторинг» до 1 мая 2025 года.

Дополнительная информация доступна по контактному телефону отдела развития социального партнерства и трудовых отношений управления по вопросам оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений Министерства труда и социальной защиты Республики Крым: + 7 (3652) 54-46-53.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым

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