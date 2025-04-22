Крымские работодатели могут принять участие в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой соцэффективности»

Полная информация о порядке проведения конкурса доступна по ссылке. Заявки с пакетом документов на участие в региональном этапе конкурса необходимо подать в электронном кабинете ПИК «Мониторинг» до 1 мая 2025 года.

Дополнительная информация доступна по контактному телефону отдела развития социального партнерства и трудовых отношений управления по вопросам оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений Министерства труда и социальной защиты Республики Крым: + 7 (3652) 54-46-53.

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым