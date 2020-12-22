Крымские рестораны проверяют: никаких ночных банкетов и корпоративов

Министерство промышленной политики РК уже проверяет предприятия общественного питания. Выполняют ли крымские рестораны и кафе требования Указа Главы Республики о введении режима повышенной готовности? В рейдах принимают участие представители полиции и администраций муниципальных образований.

Напомним, с 20 декабря и до 15 января в Крыму объявлен запрет на проведение любых массовых мероприятий. Он также распространяется на оказание услуг по проведению банкетов, свадеб, торжественных и корпоративных мероприятий, концертов, в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения.

Кроме того, с 20 декабря по 15 января, в период с 22:00 до 08:00 запрещено оказание услуг по организации дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций.

Под запретом также находится работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

В случае выявления предприятий, допустивших нарушение требований указа, сотрудниками полиции составляется протокол о правонарушении. Повторное нарушение влечет за собой штраф и приостановку деятельности предприятия общественного питания.

Что интересно, минкурортов РК, специалисты которого провели мониториг санаториев и домов отдыха, не выявило серьезных нарушений. Накануне проверочный рейд прошел в Ялте. И… тоже никаких нарушений. Всего было проверено порядка 20 объектов общественного питания в центральной части города.

Комиссионно проверили всю набережную и Пушкинский бульвар. Отмечу, что большинство предпринимателей ответственно отнеслись к исполнению требований Указа Главы Республики, нарушений не зафиксировано. После 22:00, а именно в это время мы проводили проверочные мероприятия, все точки общественного питания прекратили свою деятельность. Некоторые работали на вынос, что законом не запрещено, — сообщил начальник управления градостроительного и земельного контроля Департамента муниципального контроля администрации Ялты Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что подобные рейды будут проводиться на постоянной основе. Уточним, не только в Ялте, но и по всему Крыму.

Фото: минпром РК и администрация Ялты.