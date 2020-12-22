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Крымские рестораны проверяют: никаких ночных банкетов и корпоративов

Крымские рестораны проверяют: никаких ночных банкетов и корпоративов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 22.12.2020

Министерство промышленной политики РК уже проверяет предприятия общественного питания. Выполняют ли крымские рестораны и кафе требования Указа Главы Республики о  введении  режима  повышенной  готовности? В рейдах принимают участие представители полиции и администраций муниципальных образований.

Крымские рестораны проверяют: никаких ночных банкетов и корпоративов

Напомним, с 20 декабря и до 15 января в Крыму объявлен запрет на проведение любых массовых мероприятий. Он также распространяется на оказание услуг по проведению  банкетов,  свадеб,  торжественных и корпоративных мероприятий, концертов, в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения.

Кроме того, с 20 декабря по  15 января, в период с 22:00 до 08:00 запрещено оказание  услуг  по  организации  дискотек,  караоке-клубов,  кальянных,  ночных  клубов, концертных  и  танцевальных  залов,  в  том  числе  расположенных  на территории  предприятий  общественного  питания  и  прочих  аналогичных организаций.

Под запретом также находится работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий  общественного  питания,  за  исключением  обслуживания  на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки  заказов.

Крымские рестораны проверяют: никаких ночных банкетов и корпоративов

В случае выявления предприятий, допустивших нарушение требований указа, сотрудниками полиции составляется протокол о правонарушении. Повторное нарушение влечет за собой штраф и приостановку деятельности предприятия общественного питания.

Крымские рестораны проверяют: никаких ночных банкетов и корпоративов

Что интересно, минкурортов РК, специалисты которого провели мониториг санаториев и домов отдыха, не выявило серьезных нарушений. Накануне проверочный рейд прошел в Ялте. И… тоже никаких нарушений. Всего было проверено порядка 20 объектов общественного питания в центральной части города.

Комиссионно проверили всю набережную и Пушкинский бульвар. Отмечу, что большинство предпринимателей ответственно отнеслись к исполнению требований Указа Главы Республики, нарушений не зафиксировано. После 22:00, а именно в это время мы проводили проверочные мероприятия,  все точки общественного питания прекратили свою деятельность. Некоторые работали на вынос, что законом не запрещено, — сообщил начальник управления градостроительного и земельного контроля Департамента муниципального контроля администрации Ялты Сергей Кузнецов.

Он также добавил, что подобные рейды будут проводиться на постоянной основе. Уточним, не только в Ялте, но и по всему Крыму.

Крымские рестораны проверяют: никаких ночных банкетов и корпоративов

Фото: минпром РК и администрация Ялты.

Крымские рестораны проверяют: никаких ночных банкетов и корпоративов

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