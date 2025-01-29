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Крымские рукоборцы на чемпионате и юниорском первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону завоевали 19 медалей
фото: ВКонтакте, Федерация армрестлинга Республики Крым

Крымские рукоборцы на чемпионате и юниорском первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону завоевали 19 медалей

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:22 29.01.2025

19 медалей завоевала сборная Крыма на прошедшем 24-27 января в Ростове-на-Дону чемпионате и юниорском первенстве Южного федерального округа по армрестлингу.

Соревнования являлись отборочными на главные старты страны. За победу боролись более 300 спортсменов из Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей.

В активе наших земляков 7 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.

В чемпионате ЮФО по два «золота» (в борьбе на правой и левой руках) взяли Сергей Иванов из Симферополя (весовая категория – свыше 110 кг) и Алина Редько из Сакского района (до 65 кг). Симферополец Даниил Шилов (до 70 кг) заработал «золото» на правой руке и «серебро» на левой, а его земляк Андрей Петренко (до 85 кг) – «бронзу» на правой. Две «бронзы» (в борьбе на правой и левой руках) увез домой судакчанин Иван Ляшенко (до 60 кг).

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В соревнованиях юниоров уже упомянутый Иван Ляшенко (до 60 кг) был лучшим в борьбе на правой руке и получил «бронзу» в борьбе на левой. На пьедестал почета поднялись еще двое судакчан: Богдан Леньковский (до 70 кг, «золото» на левой руке) и Расим Решиджанов («серебро» на правой руке). Джанкойцы Сергей Добряк (свыше 90 кг) и Полина Мирошниченко (до 55 кг) завоевали по две медали – соответственно «серебро» в борьбе на правой руке и «бронзу» на левой, и, наоборот, «серебро» на левой и «бронзу» на правой. У Яны Сидоренко из Симферополя (свыше 55 кг) – «серебро» на правой руке и «бронза» на левой.

источник: «Крымский спорт»

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