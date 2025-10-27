Прямо сейчас:
Крымские Семеновка, Межводное и Перевальное - в десятке новых направлений осени
Крымские Семеновка, Межводное и Перевальное — в десятке новых направлений осени

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:34 27.10.2025

27 октября празднуют День осенних миражей. Пейзажи осени — такие разные. Где-то они сверкают яркими «масляными» красками, а где-то — сияют акварельными полутонами. Но все они — прекрасны, что давно уже поняли туристы. И им хочется видеть не только старые, любимые места, но и узнавать что-то новенькое.  Каковы же они — новые, еще неизведанные ранее направления осени?
  1. Семеновка, Крым ― 4608 р. / 8 ночей*
  2. Магадан, Магаданская область  ― 4693 р. / 4 ночи
  3. Межводное, Крым ― 3250 р. / 5 ночей
  4. Таруса, Калужская область  ― 3917 р. / 3 ночи
  5. Лоухи, Карелия  ― 5175 р. / 2 ночи
  6. Балтийск, Калининградская область  ― 6100 р. / 2 ночи
  7. Джанхот, Краснодарский край  ― 4188 р. / 9 ночей
  8. Топаз, Карелия  ― 3900 р. / 2 ночи
  9. Гуамка, Краснодарский край  ― 8833 р. / 3 ночи
  10. Перевальное, Крым ― 3200 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

источник: пресс-служба ТВИЛ 

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

