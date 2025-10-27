Крымские Семеновка, Межводное и Перевальное — в десятке новых направлений осени

27 октября празднуют День осенних миражей. Пейзажи осени — такие разные. Где-то они сверкают яркими «масляными» красками, а где-то — сияют акварельными полутонами. Но все они — прекрасны, что давно уже поняли туристы. И им хочется видеть не только старые, любимые места, но и узнавать что-то новенькое. Каковы же они — новые, еще неизведанные ранее направления осени?