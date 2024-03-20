Крымские силачи установили новый рекорд России. Сергей Аксёнов поздравил

В честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией Джамшид Исматиллаев и Егор Сорокалетов приняли участие в патриотической эстафете по буксировке тяжелой техники, которая прошла в городе-герое Керчи. Спортсмены тянули КамАЗ весом 11,5 тонн. В результате Егору Сороколетову удалось отбуксировать грузовик на 100 метров за 14 минут 47 секунд и установить новый рекорд России.

Сергей Аксёнов выразил признательность за твердую гражданскую позицию и патриотизм спортсменам, посвятившим эту победу Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Хочу поблагодарить наших богатырей за поддержку Лидера. Ваши достижения заслуживают только уважения. Вы снова и снова доказываете, что в нашей республике живут сильные и достойные люди, которые трудятся на благо крымчан и всего народа России, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Крым Сергей Аксёнов отметил обоих силачей Благодарностями Главы Республики Крым.

В мероприятии принял участие врио министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым