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ские силачи установили новый рекорд России. Сергей Аксёнов поздравил

Крымские силачи установили новый рекорд России. Сергей Аксёнов поздравил

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 20.03.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с крымскими силачами, мастерами спорта России, рекордсменами России и мира по силовым движениям и буксировке крупногабаритной техники Джамшидом Исматиллаевым и Егором Сорокалетовым.

В честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией Джамшид Исматиллаев и Егор Сорокалетов приняли участие в патриотической эстафете по буксировке тяжелой техники, которая прошла в городе-герое Керчи. Спортсмены тянули КамАЗ весом 11,5 тонн. В результате Егору Сороколетову удалось отбуксировать грузовик на 100 метров за 14 минут 47 секунд и установить новый рекорд России.

Крымские силачи установили новый рекорд России. Сергей Аксёнов поздравил Крымские силачи установили новый рекорд России. Сергей Аксёнов поздравил Крымские силачи установили новый рекорд России. Сергей Аксёнов поздравил Крымские силачи установили новый рекорд России. Сергей Аксёнов поздравил Крымские силачи установили новый рекорд России. Сергей Аксёнов поздравил

Сергей Аксёнов выразил признательность за твердую гражданскую позицию и патриотизм спортсменам, посвятившим эту победу Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Хочу поблагодарить наших богатырей за поддержку Лидера. Ваши достижения заслуживают только уважения. Вы снова и снова доказываете, что в нашей республике живут сильные и достойные люди, которые трудятся на благо крымчан и всего народа России, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Крым Сергей Аксёнов отметил обоих силачей Благодарностями Главы Республики Крым.

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В мероприятии принял участие врио министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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