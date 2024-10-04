Крымские следователи рассказали, кто ответит за гибель в бассейне ялтинской школьницы

Житель Севастополя предстанет перед судом по обвинению в оказании некачественных услуг, в результате чего школьница из Ялты погибла в бассейне. Про информации Следкома, завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего севастопольца. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетней (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Крымские следователи точно установили, что мужчина заключил на лето договор аренды бассейна в жилом комплексе по улице Загородная для оказания населению услуги по его посещению. Вместе с тем обвиняемый не обеспечил безопасных условий отдыха граждан, пребывания на территории бассейна инструкторов-спасателей, оборудования и снаряжения для оказания медицинской помощи.

11 июля коммерсант за 600 рублей допустил на территорию 10-летнюю жительницу этого дома в отсутствие родителей и иных сопровождающих взрослых, не создав ей безопасные условия. Девочка прыгнула с бортика в бассейн для взрослых глубиной почти в 2 метра, превышающей ее собственный рост, погрузилась под воду и не смогла самостоятельно выбраться, — рассказали в Следственном комитете.

Следователями и следователями-криминалистами на месте трагедии были организованы неотложные мероприятия для установления всех обстоятельств, проведены необходимые следственные действия и экспертизы, собрана достаточная доказательственная база.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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