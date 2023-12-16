Крымские спасатели более 7 часов искали женщину, заблудившуюся в лесу. Грибы собирали…

В пятницу — в 13:05 — на оперативный пульт спасателей поступил сигнал о том, что в лесном массиве в районе СПК «Орарий», собирая грибы, заблудилась женщина.
К предполагаемому району поисков выехали спасатели Судакского АСО «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по РК. По прибытии сотрудники ведомства приступили к поисковым работам. Спустя 5 ч., учитывая плохую погоду и наступление темноты, было принято решение усилить группировку и вызвать дежурную смену Феодосийского АСО «КРЫМ-СПАС». Спасатели обследовали прилегающие территории к СПК «Орарий» и с. Переваловка по направлению к с. Лесное, общая площадь обследованной местности составила 60 кв.км. В результате, спустя более 7 часов женщина была обнаружена на северном склоне горы Френк Мезер между сёлами Переваловка и Щебетовка. В медицинской помощи она не нуждалась, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Поисково – спасательные работы осложнялись густым туманом, дождём и низкой температурой воздуха.
МЧС предупреждает: если вы решили отправиться на поиски грибных и ягодных мест:
- говорите родным, куда именно вы отправляетесь за грибами или ягодами, чтобы в случае вашей потери сузить территорию поиска.
- надевайте яркую и броскую одежду. Это тоже облегчит задачу спасателям, ведь в камуфляжных и энцефалитных костюмах человек просто сливается с деревьями.
- берите с собой в лес компас, полностью заряженный мобильный телефон, по возможности, мобильное зарядное устройство, нож, спички или зажигалку, бутылку воды, перекус. Много места все перечисленное не займет, зато может спасти вам жизнь.
- не берите с собой алкоголь. Он – одна из причин «плутания» в лесу даже опытных грибников.
- не стесняйтесь кричать «ау» или «помогите», если поняли, что заблудились или потеряли родственников из вида.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112».
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С тегами: МЧС России в Крыму