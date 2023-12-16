Крымские спасатели более 7 часов искали женщину, заблудившуюся в лесу. Грибы собирали…

К предполагаемому району поисков выехали спасатели Судакского АСО «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по РК. По прибытии сотрудники ведомства приступили к поисковым работам. Спустя 5 ч., учитывая плохую погоду и наступление темноты, было принято решение усилить группировку и вызвать дежурную смену Феодосийского АСО «КРЫМ-СПАС». Спасатели обследовали прилегающие территории к СПК «Орарий» и с. Переваловка по направлению к с. Лесное, общая площадь обследованной местности составила 60 кв.км. В результате, спустя более 7 часов женщина была обнаружена на северном склоне горы Френк Мезер между сёлами Переваловка и Щебетовка. В медицинской помощи она не нуждалась, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.