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Крымские спасатели и гидрологи прогнозируют подъем уровня рек. На метр, но и то опасно
Фот: ГУ МЧС России по РК

Крымские спасатели и гидрологи прогнозируют подъем уровня рек. На метр, но и то опасно

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:39 13.04.2022

По информации МЧС РК, в конце суток 13 апреля и в течение суток 14 апреля на реках полуострова ожидается подъемы уровней воды на 0,5 – 1 метр без достижения опасных отметок. Крымские спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. А именно:

— исключить выход в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

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— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.


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