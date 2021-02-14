Крымские спасатели не допустили возникновения ЧС в симферопольской школе зимних видов спорта «Наследие»

Сегодня, в службу спасения поступила информация о том, что на шатровой кровле (тент) симферопольской школы зимних видов спорта «Наследие», в результате ее обледенения и обильного выпадения осадков, скопилось большое количество снега. Возникла угроза обрушения натяжного перекрытия над ледовым катком. Крымские спасатели немедленно пришли на помощь.

К месту происшествия для предотвращения чрезвычайной ситуации немедленно была направлена дежурная смена Симферопольского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек, добровольцы, представители администрации г. Симферополь, а также специализированная техника ГУ МЧС России по Республике Крым (коленчатый подьемник). По результату произведенного осмотра, во избежание обрушения конструкции, было принято решение произвести работы по расчистке конструкции от снега, также была организована посменная работа личного состава, — рассказали в МЧС РК.

Крымские спасатели, при помощи альпинистского снаряжения обеспечили систему канатного доступа, страховку и произвели работы по очистке кровли от снега. Одновременно были обследованы крепления конструкции на целостность. Общая площадь работ составила около 2 000 кв.метров. Угроза чрезвычайной ситуации ликвидирована. Пострадавших нет.

На месте присутствовал министр ЧС РК Сергей Садаклиев, который выразил слова благодарности руководству школы зимних видов спорта за своевременный сигнал, что позволило предотвратить возможные трагические последствия.

По информации синоптиков, 12-13 февраля в Симферополе в результате штормовых погодных условий выпало 27 мм осадков. Высота снежного покрова в столице Крыма — 28 см.

Фото: МЧС РК.

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