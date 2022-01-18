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Крымские спасатели обеспечат безопасность в местах, традиционных для проведения Крещенских купаний

Крымские спасатели обеспечат безопасность в местах, традиционных для проведения Крещенских купаний

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 18.01.2022

МЧС напоминает о соблюдении правил безопасности во время обряда омовения.

Крымские спасатели проверяют подготовку оборудования мест Крещенских купаний, обеспечение пожарной безопасности в церквях и храмах, где пройдут праздничные богослужения, а с представителями церкви и прихожанами проводят беседы на противопожарную тематику.

В свою очередь, огнеборцы ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» провели дополнительные инструктажи с церковнослужителями о мерах пожарной безопасности в зонах своей ответственности.

Главная задача крымских спасателей – не допустить происшествий во время светлого праздника Крещения. Сотрудники Государственного пожарного надзора проверяют наличие средств пожаротушения, свободный доступ к основным и запасным эвакуационным выходам, а также напоминают настоятелям храмов и прихожанам основные требования пожарной безопасности и рассказывают алгоритм действий в случае пожара, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели обеспечат безопасность в местах, традиционных для проведения Крещенских купаний

Во всех санкционированных для проведения обряда местах будет организовано дежурство спасателей, специалистов ГИМС, бригад скорой помощи, представителей правоохранительных органов и местных органов власти.

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По информации ГУ МЧС России по Республике Крым определено 36 мест крещенских купаний. Кроме того, в 181 храме пройдут праздничные молебны. Также, будут развернуты подвижные пункты обогрева, где после омовения все желающие смогут согреться и переодеться в сухую одежду. Будут работать полевые кухни, которые обеспечат население горячим чаем.

Всего в обеспечении безопасности крещенских купаний от РСЧС Республики Крым будет задействовано 724 человека и 74 единицы техники.

Крымские спасатели обеспечат безопасность в местах, традиционных для проведения Крещенских купаний


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