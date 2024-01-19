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ские спасатели обеспечили безопасность вo время крещенских купаний

Крымские спасатели обеспечили безопасность вo время крещенских купаний

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:41 19.01.2024

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым обеспечили безопасность граждан, во время крещенских купаний.

Крымские спасатели обеспечили безопасность вo время крещенских купаний

Всего на территории полуострова было обустроено 20 мест, на которых более сотни жителей и гостей Республики совершили омовения.Безопасность православного обряда обеспечивали спасатели МЧС России, взаимодействуя с сотрудниками ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», полицией, минздравом, органами исполнительной власти и добровольцами.

Крымские спасатели обеспечили безопасность вo время крещенских купаний

Всего для обеспечения безопасности мероприятий было задействовано от РСЧС 275 человек и 73 единицы техники, в том числе от МЧС России 89 человек и 27 единиц техники. Благодаря слаженным действиям всех служб экстренного реагирования происшествий на воде не произошло, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Крымские спасатели обеспечили безопасность вo время крещенских купаний

Чин Великого освящения воды состоялся также в храме иконы Божьей Матери «Неопалимая купина», расположенном на территории Главного управления. Все сотрудники, а также их родственники, могли набрать освященной воды, специально привезенной из Космо-Дамиановского монастыря.
Крымские спасатели обеспечили безопасность вo время крещенских купанийКрымские спасатели обеспечили безопасность вo время крещенских купаний

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