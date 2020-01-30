Крымские спасатели обезвредили авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны в Керчи

По информации ГУ МЧС по РК, вчера были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: 3 осколочные авиабомбы весом 2,5 кг (АО-2,5), обнаруженные на открытой территории Крепости Керчь.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.