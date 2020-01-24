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Крымские спасатели оказали помощь девушке, получившей травму во время зимнего катания

Крымские спасатели оказали помощь девушке, получившей травму во время зимнего катания

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:19 24.01.2020

Крымские спасатели отмечают: несмотря на рекомендации о соблюдении отдыхающими правил безопасного поведения во время зимнего отдыха, продолжают поступать сообщения о травмированных в горах.

Сегодня, в 11:45, на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что на 26-м километре автодороги «Ялта-Соколиное» женщина, катаясь на санках, получила травму. Необходима помощь спасателей в эвакуации.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена спасателей Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК. Прибыв к пострадавшей, спасатели выяснили, что она, катаясь на санках, столкнулась с деревом.  Специалисты оказали ей первую доврачебную помощь, проведя иммобилизацию. Пострадавшую, жительницу г. Севастополь, 1997 г.р., эвакуировали на носилках к автомобилю спасателей и транспортировали в с. Соколиное, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — рассказали в МЧС РК.

В МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать отдыхающим правила безопасного поведения во время зимнего отдыха.

Крымские спасатели оказали помощь девушке, получившей травму во время зимнего катания

Фото: МЧС РК.

Крымские спасатели оказали помощь девушке, получившей травму во время зимнего катания

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