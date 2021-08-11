Крымские спасатели оказали помощь двум туристам в районе горы Коба-Кая, под Судаком

Накануне днем (в 17:05) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на горе Коба-Кая, в районе поселка Новый Свет (городской округ Судак), двое туристов не рассчитали собственные силы, особенности рельефа и оказались на сложном участке с сыпучим грунтом, не могут самостоятельно продолжить движение. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия оперативно выехали спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и сотрудники ГУ МЧС России по РК.

В результате проведенных поисковых работ, пострадавшие были обнаружены на труднодоступном участке местности. Спасатели установили страховочные перила и, используя альпинистское снаряжение осуществили безопасный спуск пострадавших со сложного участка рельефа. Также, с ними была проведена профилактическая беседа о предупреждении травматизма в горно-лесной зоне. В медицинской помощи жители Евпатория не нуждались, — рассказали в МЧС РК.

Фото: МЧС РК и ГУ МЧС России по РК.