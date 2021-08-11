penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Крымские спасатели оказали помощь двум туристам в районе горы Коба-Кая, под Судаком

crimeapress_news



«Верево Сити»
Крымские спасатели оказали помощь двум туристам в районе горы Коба-Кая, под Судаком

Крымские спасатели оказали помощь двум туристам в районе горы Коба-Кая, под Судаком

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:02 11.08.2021

Накануне днем (в 17:05) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на горе Коба-Кая, в районе поселка Новый Свет (городской округ Судак), двое туристов не рассчитали собственные силы, особенности рельефа и оказались на сложном участке с сыпучим грунтом, не могут самостоятельно продолжить движение. Требуется помощь спасателей.

Крымские спасатели оказали помощь двум туристам в районе горы Коба-Кая, под Судаком

К месту происшествия оперативно выехали спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и сотрудники ГУ МЧС России по РК.

В результате проведенных поисковых работ, пострадавшие были обнаружены на труднодоступном участке местности. Спасатели установили страховочные перила и, используя альпинистское снаряжение осуществили безопасный спуск пострадавших со сложного участка рельефа. Также, с ними была проведена профилактическая беседа о предупреждении травматизма в горно-лесной зоне. В медицинской помощи жители Евпатория не нуждались, — рассказали в МЧС РК.

Крымские спасатели оказали помощь двум туристам в районе горы Коба-Кая, под Судаком

Фото: МЧС РК и ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели оказали помощь двум туристам в районе горы Коба-Кая, под Судаком

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Новости Крыма сегодня

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.