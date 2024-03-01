Крымские спасатели отработали слаженность действий в тушении лесных пожаров. Учения на ЮБК

В преддверии пожароопасного сезона в Крыму, на территории Алупкинского лесничества, состоялись межведомственные пожарно-тактические учения по тушению условного лесного пожара. В них приняли участие крымские спасатели (Ялтинского пожарно-спасательного гарнизона) и лесники (специалисты ФГБУ «Заповедный Крым»).

По тактическому замыслу, в результате неосторожного обращения с огнём туристской группы, произошло возгорание лесной подстилки. Из-за сложного рельефа горной местности, большого количества сухой растительности и ветра до 20 м/с, площадь пожара увеличилась до 15 Га. По предварительным данным, поступившим от сотрудников лесопожарных формирований, существует угроза распространения лесного пожара на населённый пункт пгт. Гаспра. В связи с высокими температурами, долгим временем отсутствия осадков, на большей части территории ГО Ялта, установлен V класс пожарной опасности, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Подчеркивается, что основная цель учений – тренировка всех служб РСЧС, подготовка личного состава к тушению лесных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в сложных условиях, отработка действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению спасательных работ.

Представители профильных ведомств отработали вопросы организации работы тыла на пожаре с использованием разных типов тушения, взаимодействие пожарной охраны с лесничими, а также слаженность работы участков тушения пожара.

Особое внимание уделялось защите ближайшего населённого пункта от распространения пожара на жилые дома, где под угрозой находится 17 частных домовладений, в которых проживает 52 человека, из которых 19 детей.

Так, благодаря вовремя полученной информации и оперативным действиям всех служб взаимодействия возгорание было успешно ликвидировано. Все задачи, поставленные в ходе учения, выполнены в полном объёме, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Всего в учениях по отработке действий при ликвидации крупного лесного пожара от территориальной подсистемы РСЧС приняло участие 167 человек и 45 единиц техники, из них от МЧС России 95 человек личного состава и 21 единица техники.