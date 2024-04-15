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ские спасатели отработали тушение пожара в Керченском психоневрологическом диспансере

Крымские спасатели отработали тушение пожара в Керченском психоневрологическом диспансере

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:22 15.04.2024

Крымские спасатели провели пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ в Керченском психоневрологическом диспансере. По легенде, пожар произошел в палате стационарного отделения лечебного корпуса на общей площади 96 кв. метров. Персонал объекта отработал навыки первичного пожаротушения и эвакуации пациентов.

Крымские спасатели отработали тушение пожара в Керченском психоневрологическом диспансере

Прибывшие огнеборцы провели боевое развертывание, разведку, а затем оперативно приступили к тушению условного возгорания. Благодаря слаженным действиям подразделений «пожар» удалось быстро локализовать и ликвидировать, не допустив серьезных последствий. Со всеми поставленными задачами пожарные и спасатели справились в установленное время, менее чем за час, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели отработали тушение пожара в Керченском психоневрологическом диспансере

К проведению данных учений от РСЧС было привлечено 10 единиц техники и 40 человек.

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Крымские спасатели отработали тушение пожара в Керченском психоневрологическом диспансере

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