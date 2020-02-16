Крымские спасатели патрулируют места массового отдыха и туристские тропы

Крымские спасатели осуществляют патрулирование мест массового отдыха, туристских троп и стоянок в горно-лесной зоне полуострова с целью предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. Так, в течение выходных дней:

спасатели Судакского АСО «КРЫМ-СПАС» выезжали на патрулирование по маршруту: г. Алчак-Кая — бухта Капсель – вдоль береговой линии мыс Мегаом — бухта Бугаз — с. Прибрежное — с. Курортное — бухта Лисья — с.Щебетовка — до расположения АСО.

спасатели Белогорского АСО «КРЫМ-СПАС» выезжали на патрулирование по маршруту: Белогорск — с. Новокленово — пещ. Аджи-Коба — г. Кара -Тау-плато Караби яйла – метеостанция Караби — перевал Алакат-Богаз — вод. Ускут — т/с В. Кок – Асан — т/с Н. Кок – Асан — с. Красноселовка — Белогорск.

также на патрулирование выезжали сотрудники Алуштинского АСО «КРЫМ-СПАС» по маршруту: Алушта – Лучистое – Ангарский перевал – т/с Школьная поляна – Ангарский перевал – по трассе Симферополь – Алушта до расположения АСО.

Со встретившимися на пути незарегистрированными туристами, экскурсионными группами и их руководителями сотрудники аварийно-спасательной службы провели профилактические беседы по правилам безопасности в горно-лесных массивах и раздали памятки, в которых указаны контактные номера телефонов оперативного дежурного «КРЫМ-СПАС». Спасатели также напоминают, что перед выходом на туристический маршрут необходимо зарегистрироваться , — говорят в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, в течение выходных дней спасатели находятся в местах с массовым пребыванием туристов, а значит смогут своевременно оказать помощь в случае необходимости:

Личный состав, осуществляющий патрулирование, обеспечен всем необходимым: техникой высокой проходимости, радиостанциями, шанцевым инструментом и др. Предусмотрен резерв сил и средств на случай реагирования в случае возникновения ЧС.

В ходе осмотра подконтрольных зон, подчёркивают в ведомстве, спасатели также выявляют аварийные участки, образовавшиеся в результате неблагоприятных погодных условий: надломленные деревья, камнепады и т.д., и представляющие опасность.

Фото из архива МЧС Республики Крым