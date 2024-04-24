Крымские спасатели продолжают акцию по благоустройству памятников Великой Отечественной войны

Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» выехали к мемориалу, который находится в районе с. Уютное Сакского района. Этот памятный знак посвящен месту аварийной посадки самолета-торпедоносца Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора авиации Николая Токарева. Также крымские спасатели посетили сакский «Мемориал неизвестного матроса». Сотрудники «КРЫМ-СПАС» расчистили прилегающую территорию памятников от сухой травы, кустарников и мусора.

В свою очередь, Феодосийский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» выехал к памятникам «Партизанам и десантникам», расположенному в 29-м квартале Старо-Крымского лесничества, и «Партизанскому госпиталю 5-го партизанского отряда», расположенному в 52-м квартале Старо-Крымского лесничества.

На памятнике «Партизанам и десантникам» указан список отдельной группы феодосийского десанта, дислоцировавшейся в районе гор Козья-Сарытлык и ставшей партизанами Кировского, а затем Красноармейского отрядов 1-го района. В 1965 году было совершено перезахоронение останков с места «Партизанскому госпиталю 5-го партизанского отряда». На месте разрушенной стелы был установлен памятник из камня.

Спасатели очистили места захоронений от травы и мусора. Сотрудники МЧС Республики Крым почтили память погибших в бою возложением цветов и минутой молчания.

Фото и материалы: «КРЫМ-СПАС».