Крымские спасатели провели учения на территории железнодорожного вокзала Симферополя

Крымские спасатели провели очередное пожарно-тактическое учение по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Оно прошло на территории железнодорожного вокзала Симферополя.

По замыслу учений, в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание на втором этаже зала ожидания. Огонь начал распространяться по всей площади помещения, создавая сильное задымление. Обнаружив возгорание, сотрудники железнодорожного вокзала позвонили в службу спасения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда провели оценку обстановки при выборе решающего направления оперативных действий и в кротчайшие сроки ликвидировали пожар с привлечением сил и средств, в том числе была задействована автолестница. Отработали вопросы организации работы штаба, элементы быстрого и точного развёртывания, выхода на боевые позиции, эвакуации пострадавших и слаженного взаимодействия с администрацией объекта и со специальными службами, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего в ликвидации условной чрезвычайной ситуации были задействованы 35 человек, из которых 15 личного состава и 5 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по РК.