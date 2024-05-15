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ские спасатели тренируются: ликвидирован «пожар» в одной из школ Феодосии

Крымские спасатели тренируются: ликвидирован «пожар» в одной из школ Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 15:07 15.05.2024

Крымские спасатели и медики «Скорой помощи» провели пожарно-тактическое учение на базе 11-й школы им. А.В.Преснякова в Феодосиию. По замыслу тренировки, в дневное время из-за короткого замыкания в учебном классе произошёл пожар. Администрация учреждения сообщила о происшествии в МЧС.

Крымские спасатели тренируются: ликвидирован «пожар» в одной из школ Феодосии

По прибытии, сотрудниками пожарной охраны была проведена эвакуация учащихся в безопасное место. Выяснилось, что один из учеников не успел покинуть здание.  Звено газодымозащитной службы ПЧ пгт. Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» выдвинулось на поиски «пострадавшего». После обнаружения его эвакуировали и передали сотрудникам «Скорой помощи». Одновременно с этим огнеборцы приступили к тушению «огня» в учебном помещении и успешно его ликвидировали, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели тренируются: ликвидирован «пожар» в одной из школ Феодосии

Всего в учении приняли участие 6 сотрудников из личного состава пожарной части, 2 медработника, а также 25 учащихся.

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Крымские спасатели тренируются: ликвидирован «пожар» в одной из школ Феодосии

Фото: МЧС РК.

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