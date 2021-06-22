Крымские спасатели трижды оказывали помощь в ликвидации последствий ДТП. Есть погибший

Минувшие выходные, а особенно эта ночь запомнились инспекторам ГИБДД и спасателям МЧС тремя масштабными ДТП.

20 июня, в 16:47 на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что в районе пгт. Коктебель (городской округ Феодосия) произошло ДТП. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена ПЧ пгт. Коктебель ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД. По прибытии спасатели выяснили, что произошло столкновение легкового автомобиля «Renault» и мотоцикла «Racer». Огнеборцы предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП, также оказали содействие сотрудникам ГИБДД, — сообщили в МЧС РК.

22 июня, в 1:48 в службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге «Евпатория – Мирный», в районе с. Штормовое произошло ДТП, в котором погиб человек.

Водитель легкового автомобиля «Chevrolet» допустил съезд автотранспортного средства за пределы дорожного полотна. Пассажирка была транспортирована в автомобиль скорой медицинской помощи. К сожалению, в результате аварии, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. С помощью гидравлического инструмента спасатели произвели деблокацию тела погибшего. Также, были предприняты все необходимые противопожарные меры, — сообщили в МЧС РК.

Также этой ночью (в 3:30) в службу спасения поступило следующее сообщение о том, что в Судаке, на Феодосийском шоссе ткже произошло ДТП, в котором водитель не справился с управлением.

Водитель легкового автомобиля «Ford», во время движения допустил столкновение с металлическим ограждением тротуара. Крымские спасатели посредством специализированного гидравлического оборудования провели деблокацию пострадавшей пассажирки из легкового автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Кроме этого, произвели необходимый комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП, — отметили в МЧС РК.

МЧС Республики Крым рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Фото и видео: КРЫМ-СПАС.