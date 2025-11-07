Прямо сейчас:
Крымские специалисты с помощью малоинвазивных технологий удалили огромную опухоль у новорожденной девочки
Крымские специалисты с помощью малоинвазивных технологий удалили огромную опухоль у новорожденной девочки

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:13 07.11.2025

В Перинатальном центре Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко детские хирурги успешно провели уникальную операцию, удалив огромное новообразование у новорождённой девочки с использованием малоинвазивных технологий.

Сложное вмешательство было проведено в первые сутки жизни ребёнка. Речь идёт о доброкачественной кистозной опухоли объёмом около 300 мл, исходящей из яичника. Это образование создавало риск возникновения некроза и потери яичника, а также приводило к сдавлению органов и невозможности усвоения питания.

Патология была выявлена пренатально (во время беременности): размеры образования брюшной полости достигали 10 см. Столь сложный случай требовал родоразрешения именно в Перинатальном центре, где возможно оказание высокотехнологичной помощи младенцам в первые сутки жизни.

После рождения ребёнку было проведено УЗИ органов брюшной полости, подтверждено наличие кистозного образования, исходящего из левого яичника и занимающего практически весь объём брюшной полости.

После дообследования и подготовки новорожденная девочка была прооперирована. С помощью малоинвазивных методик (путём лапароскопии — через небольшие проколы) образование было полностью удалено, при этом были сохранены ткани яичника. Вмешательство прошло успешно.

Операцию выполнили детские хирурги Перинатального центра ­— Василий Воропаев, Ксения Верменич, Юнона Мерзликина совместно с ведущими гинекологами центра — Аллой Дышловой, Галиной Шевцовой. Врачи анестезиологи-реаниматологи Игорь Вознюк и Ирина Ислямова мастерски провели газовый наркоз, благодаря которому к концу операции ребёнок проснулся и смог дышать самостоятельно.

После стабилизации состояния и повторного дообследования ребёнок вместе с мамой выписан домой.

Основываясь на накопленном опыте и данных мировой литературы, можно утверждать, что в будущем ни малышка, ни её родители не будут вспоминать о случившемся. Так как подобные оперативные вмешательства проводятся в Перинатальном центре Крыма не впервые и при контрольных осмотрах оперирующие хирурги не всегда могут найти минимальные рубцы от такой большой и сложной операции, — отметил заведующий Перинатальным центром РКБ им. Н. А. Семашко Денис Кондратюк. 

Благодаря постоянному совершенствованию навыков специалистов, развитию анестезиологии и методов выхаживания новорождённых, а также закупке современного оборудования, ежегодно в стенах Перинатального центра оперируется всё больше детей. Растёт и процент операций, выполненных малоинвазивным путём у детей раннего возраста. Например, данная операция в 2025 году стала юбилейной — сотой, при этом 49 из них были проведены с использованием малоинвазивных технологий.

источник: пресс-служба здравоохранения РК

Просмотры: 7

