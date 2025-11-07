Крымские специалисты с помощью малоинвазивных технологий удалили огромную опухоль у новорожденной девочки

Сложное вмешательство было проведено в первые сутки жизни ребёнка. Речь идёт о доброкачественной кистозной опухоли объёмом около 300 мл, исходящей из яичника. Это образование создавало риск возникновения некроза и потери яичника, а также приводило к сдавлению органов и невозможности усвоения питания.

Патология была выявлена пренатально (во время беременности): размеры образования брюшной полости достигали 10 см. Столь сложный случай требовал родоразрешения именно в Перинатальном центре, где возможно оказание высокотехнологичной помощи младенцам в первые сутки жизни.

После рождения ребёнку было проведено УЗИ органов брюшной полости, подтверждено наличие кистозного образования, исходящего из левого яичника и занимающего практически весь объём брюшной полости.

После дообследования и подготовки новорожденная девочка была прооперирована. С помощью малоинвазивных методик (путём лапароскопии — через небольшие проколы) образование было полностью удалено, при этом были сохранены ткани яичника. Вмешательство прошло успешно.