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Крымские спортсмены – призеры Паралимпиады в Токио получат по миллиону рублей
Фото: пресс-служба Международного аэропорта "Симферополь"

Крымские спортсмены – призеры Паралимпиады в Токио получат по миллиону рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:49 15.09.2021

Крымские спортсмены — медалисты Паралимпийских игр в Токио получат премии в размере 1 млн. рублей. Об этом, со ссылкой на министра спорта РК Ольгу Торубарову сообщает ИА «Крыминформ».

Премии по миллиону рублей получат две наши спортсменки Виктория Сафонова и Ани Палян. Их тренеры получат по 500 тысяч рублей. Соответствующие процедуры по документам мы уже проводим, – сказала Торубарова.

Пловчиха Ани Палян в составе сборной России завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием. Палян является бронзовым призёром Паралимпиады в Лондоне 2012 года.

Крымские спортсмены – призеры Паралимпиады в Токио получат по миллиону рублей

Воспитанница симферопольской спортивной школы, мастер спорта России, многократный победитель Чемпионатов Мира и Европы Виктория Сафонова завоевала серебро и бронзу на Паралимпийских играх по настольному теннису.

Крымские спортсмены – призеры Паралимпиады в Токио получат по миллиону рублей

Отметим, что Указом Президента Ани Палян и Виктория Сафонова награждены Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Севастопольский пловец Андрей Граничка, который на Паралимпиаде в Токио завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом, установив новый мировой рекорд, а также взял «серебро» в соревнованиях по комплексному плаванию на дистанции 200 метров, удостоен Ордена Дружбы.

Указ

Андрей Граничка является воспитанником севастопольской школы плавания. Тренируется под руководством Евгения и Ирины Мащенко. О денежных выплатах паралимпийцу пока не сообщается, рискнем предположить, что это тоже будет миллион рублей.

Крымские спортсмены – призеры Паралимпиады в Токио получат по миллиону рублей

Использованы фото из соцсетей — страниц спортсменов и минспорта РК.

Крымские спортсмены – призеры Паралимпиады в Токио получат по миллиону рублей

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