Крымские студенческие отряды сдают кровь, чтобы организовать праздник для детей из семей участников СВО

С 8 по 19 декабря по инициативе студенческих отрядов Республики Крым проходит акция «Новый год, берём и делаем». В рамках акции студотрядовцы сдают кровь в Центре крови г. Симферополя, а на средства, полученные от сдачи крови, студентами приобретаются новогодние наборы для семей участников СВО, которые будут вручены накануне Нового года. Студотрядовцы готовят также и новогоднюю программу для детей участников СВО, чтобы новогодний праздник для них стал ярким и запоминающимся событием.

Акцию «Новый год, берём и делаем» студенческие отряды Республики Крым проводят ежегодно. Данное мероприятие – это не только возможность спасти чью-то жизнь, сдав кровь, но и шанс подарить новогоднее чудо деткам из семей участников СВО. Акция имеет несколько этапов, переходящих один в другой. Сдача крови подразумевает помощь в сборе крови, которая сейчас нужна как никогда. Далее ребята приступают к заготовке новогодних наборов для деток, а затем – организации и проведению для них новогоднего утренника. Уверены, что усилиями всей команды мы сможем сделать большое и важное доброе дело, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

