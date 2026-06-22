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Крымские студотряды провели акции памяти, объединившие поколения на базе детских оздоровительных лагерей

Крымские студотряды провели акции памяти, объединившие поколения на базе детских оздоровительных лагерей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:15 22.06.2026

В рамках всероссийских мероприятий, посвященных Дню Памяти и скорби, на территориях детских оздоровительных центров «Всероссийский детский центр «Алые паруса» и «Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина» состоялась торжественная военно-патриотическая акция «Свеча памяти».

Событие стало важным этапом программы патриотического воспитания, направленной на сохранение исторической правды и формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к подвигу предков.

Участники смены собрались вместе, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. В атмосфере тишины и глубокого уважения дети с зажженными свечами в руках почтили героев минутой молчания. Проведенная акция позволила ребятам не только осознать масштаб трагедии военных лет, но и выразить искреннюю благодарность за мирное небо. Каждый огонек, зажженный ребенком, стал символом личной памяти и неразрывной связи поколений.

Патриотическое воспитание — это не просто слова, это фундамент, на котором строится будущее нашей молодежи. Участие бойцов студенческих отрядов в акции «Свеча памяти» на базе детских оздоровительных центров — это дань глубокого уважения тем, кто отстоял свободу нашей Родины, — отметила Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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