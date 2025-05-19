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Крымские студотряды провели школу для подготовки вожатых к работе в детских оздоровительных лагерях
фото: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО  «Российские Студенческие Отряды»

Крымские студотряды провели школу для подготовки вожатых к работе в детских оздоровительных лагерях

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:43 19.05.2025

17-18 мая в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского прошла Региональная школа студенческих отрядов Республики Крым «Развитие надпрофессиональных трудовых компетенций студентов «Профстратегия».

Участниками мероприятия стали 200 представителей Российских студенческих отрядов, школьников и студентов, которые этим летом будут работать в детских лагерях, на уборке урожая, в сфере услуг и гостеприимства, в медицинских учреждениях и на обслуживании пассажирских перевозок на железной дороге. Бойцы студенческих отрядов Республики Крым получают практические знания, которые пригодятся в профессиональной деятельности на различных трудовых объектах.

В этом году особое внимание в рамках школы было уделено подготовке вожатых для работы в детских оздоровительных лагерях Крыма. Республика испытывает дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить высокий уровень организации и проведения детского отдыха, поэтому студенческие отряды Крыма помогают качественно подготовить студентов к работе в сфере детского отдыха и оздоровления.

Обучение сочетает теоретические занятия и практические мастер-классы, что позволяет будущим вожатым не только освоить необходимые знания, но и приобрести практические навыки, которые будут полезны во время работы с детьми.

Ежегодная региональная школа – это последний и самый главный этап подготовки студотрядовцев к трудовому лету. В этом году мы уделяем особое внимание подготовке студентов и школьников, понимая, что качественное обучение является залогом нашей успешной работы. Все полученные знания и навыки помогут бойцам справиться со всеми трудностями, которые могут возникнуть в процессе работы. Уверены, что школа станет фундаментом новых трудовых достижений бойцов студенческих отрядов Республики Крым этим летом, – поделилась Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Мы уверены, что подготовленные вожатые смогут сделать летний отдых детей не только безопасным, но и насыщенным интересными событиями и положительными эмоциями. Студотряды Крыма всегда стараются создать условия для формирования квалифицированных специалистов, которые станут опорой для нашей республики в области детского отдыха и оздоровления, – рассказала Карина Гаянова, руководитель студенческих педагогических отрядов Крымского регионального отделения РСО.

Реализация проекта в этом году стала возможным при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

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Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО  «Российские Студенческие Отряды»

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