Крымские студотряды собрали более 7 тонн макулатуры в рамках экологической акции

Студенческие отряды Республики Крым подвели итоги масштабной экологической акции по сбору макулатуры. Силами студенческих отрядов, а также студентов ведущих учебных заведений и организаций среднего профессионального образования региона удалось собрать более 7 тонн бумажного вторсырья.

Главной целью акции стало не только привлечение внимания молодежи к проблемам экологии и рационального природопользования, но и реализация долгосрочного проекта по благоустройству. Все средства, вырученные от сдачи макулатуры, будут направлены на закупку саженцев деревьев.

Кульминацией инициативы станет высадка «Аллеи студенческих отрядов», которая запланирована на осень текущего года. Новое общественное пространство станет символом трудового единства молодежи и их вклада в сохранение природы полуострова.

В акции приняли участие образовательные организации: Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского а также организации среднего профессионального образования Республики Крым. Акция продемонстрировала высокий уровень сплоченности студенческого сообщества: в пункты сбора приносили старые газеты, тетради, архивы и упаковочный картон.

Для нас эта акция — не просто сбор бумаги, а важный этап воспитания ответственности у подрастающего поколения. Студотряды всегда славились своим созидательным трудом, и сегодня этот труд приобрел экологический оттенок. Результат в 7 тонн превзошел наши ожидания. Это доказывает, что крымское студотряды готовы действовать ради общего блага, — прокомментировала Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Осенью 2026 года участники акции, вооружившись лопатами, завершат начатое дело, высадив молодые деревья, которые станут украшением Крыма.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

