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Крымские студотряды в рамках «Разговоров о важном» провели открытые уроки на тему труда в школах Симферополя
фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

Крымские студотряды в рамках «Разговоров о важном» провели открытые уроки на тему труда в школах Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:00 28.04.2025

28 апреля в школах по всей стране прошёл урок по теме труда «Что такое успех?» в рамках проекта «Разговоры о важном». Представители студенческих отрядов Республики Крым рассказали о том, как школьникам выбрать профессию и получить первый трудовой опыт, а также поделились историями о выдающихся личностях России, внёсших вклад в развитие страны.

В Республике Крым урок проходит под патронатом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Партнером проведения уроков труда выступают Российские студенческие отряды. Студотрядовцы совместно с учителями Школы-лицея № 17 имени А. С. Кузнецова, Средней общеобразовательной школы № 15 имени А.П. Шеплякова, Средней общеобразовательной школы № 8 имени Александры Андреевны Волошиновой и МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением иностранных языков рассказали подросткам как можно пройти бесплатное обучение по рабочей специальности или профессии служащего и какие возможности открываются у подростков через трудовую деятельность в студотрядовском движении.

Всероссийский урок труда – это не просто знакомство с профессиями, это возможность для каждого учащегося почувствовать свою значимость и востребованность в будущем. Мы стремимся показать молодым людям, что труд – это не только обязанность, но и большая возможность для самореализации и развития. Работа в Российских студенческих отрядах дает ребятам уникальный опыт и навыки, которые будут способствовать их успешной профессиональной деятельности в будущем, – рассказал Денис Головин, руководитель направления трудовых отрядов подростков Крымского регионального отделения РСО.

Сегодня я провела урок для 9 классов, ребята были очень заинтересованы и активно включались в обсуждение. Впереди у них экзамены, и я вижу, что они осознают важность каждого решения в этот период. Тематика выбора профессии и возможностей профессионального роста сейчас как никогда актуальна для них, ведь после экзаменов они планируют поступать в колледжи Крыма. Мы вместе обсудили, как правильно подойти к выбору профессии, какие факторы учитывать и как исследовать различные сферы, чтобы сделать осознанный выбор. Уверена, что с помощью этих уроков ребята будут уверены в том, что каждое решение, которое они принимают сегодня, может открыть перед ними новые горизонты в будущем, – поделилась впечатлениями Алина Вайман, комиссар студенческого педагогического отряда «Кондор» Крымского регионального отделения РСО.

Мероприятие проводится в преддверии празднования 1 мая. Урок труда с Российскими студенческими отрядами проходит для более 20 миллионов подростков из 89 школ страны, занятия проводят педагоги и представители студотрядовского движения.

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Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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