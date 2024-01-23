Крымские теплицы начали высадку рассады овощных культур под урожай 2024 года

Крымские тепличные предприятия начали высадку рассады овощных культур под урожай 2024 года. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.
Напомню, что по оперативным данным администраций районов в 2023 году валовой сбор овощей защищенного грунта во всех категориях хозяйств, а это и сельхозорганизации, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и население составил больше 42 тысяч тонн, это на 3% превышает показатели 2022 года. По предварительному прогнозу, в этом году аграрии ожидают урожай не меньше уровня прошлого года. Основные культуры, которые выращивают наши тепличные предприятия — огурцы, томаты, болгарский перец. В республике в этом направлении работают 8 крупных предприятий среди которых ООО «Бутон», ООО «Дон – Агро», ООО «Крымская Овощная Фабрика», ООО «Зеленый мир», ООО Агропромышленный комплекс «Авсень», ООО «Фанелс-ТТ», ООО «Крымтеплица», ООО Тепличный комбинат «Белогорский» и крестьянских фермерских хозяйств, — цитирует пресс-служба Алиме Зарединову.
Первый замминистра сельского хозяйства Крыма также добавила, что ежегодно такие предприятия получают господдержку. Из республиканского бюджета компенсируется часть затрат на энергоносители: электроэнергию, газ, а также технологию досвечивания, благодаря которым в теплицах поддерживается оптимальная температура и освещение для созревания овощей. К примеру, в прошлом году по этим направлениям крымские предприятия получили около 14 миллионов рублей субсидий. В этом году на это направление предусмотрено около 24 миллионов рублей.
Одно из тепличных предприятий, которое занимается выращиванием овощей в закрытом грунте является ООО «Бутон». Оно также, как и другие предприятия в прошлом году получало господдержку — возмещение части стоимости затрат на энергоносители. Это семейное предприятие-инвестпроект. Благодаря его реализации будет создан тепличный комплекс, на общей площади 6 гектаров. Проект был запущен в работу летом в 2020 году. Начинали с одного гектара. К декабрю того же года был введен еще один гектар тепличных угодий. Выращивают томаты сорта Розовое сердце и огурцов сорта Бьерн. Собранные овощи хранят на собственном складе готовой продукции вместимостью до 200 тонн, — отмечает Алиме Зарединова.
По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Крым
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С тегами: сельское хозяйство крыма