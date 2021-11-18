Крымские участковые открыли мемориальную доску, посвященную погибшему коллеге

17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции в селе Вилино (Бахчисарайский район) состоялось открытие мемориальной доски на здании местной администрации. Она посвящена земляку и коллеге – старшему участковому уполномоченному, майору милиции Василию Кулыняку, погибшему 10 ноября 1994 года от рук вооруженных преступников, проникших в дом и с целью мести, зверски убивших его, жену и двоих сыновей.

На мероприятии присутствовали руководители отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД Республики Крым совместно с коллегами по Бахчисарайскому району, администрацией Вилинского сельского поселения и ветеранами органов внутренних дел, — сообщили в МВД по РК.

Как было отмечено на церемонии открытия мемориальной доски, Василий Парфентьевич был образцовым милиционером, настоящим участковым, до последнего преданным своей профессии. Участники мероприятия посетили могилу погибшего сотрудника органов внутренних дел и возложили цветы, почтив память Василия Кулыняки.

Фото: МВД по РК.