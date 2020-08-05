Крымские ученые оценили ландшафтный потенциал полуострова для солнечной и ветровой энергетики

Крымские ученые оценили потенциал территории Юго-востока полуострова для использования систем возобновляемой энергетики. Они исследовали интегральную функцию природного, технического и геоэкологического потенциалов ландшафта. Это совместная работа научного сотрудника центра геоматики Института биологии южных морей (ИНБЮМ) имени А.О. Ковалевского РАН Татьяны Горбуновой и заведующей кафедрой физической географии, океанологии и ландшафтоведения Таврической академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Екатериной Позаченюк.

Впервые на региональном уровне разработана методика, включающая в себя систему оценок природного, технического и геоэкологического потенциалов, а также анализ предпосылок формирования потенциала и выбор перспективных территорий для строительства систем возобновляемой энергетики. Мы определили перспективные для строительства энергетических установок территории, рассчитали потенциальное значение выработки электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями. Также рассчитана геоэкологическая эффективность от внедрения энергетики на приоритетных территориях, — цитирует пресс-служба ИНБЮМа Горбунову.

По мнению учёных, такими территориями являются для солнечных электростанций – южная окраина полуострова Меганом, Арматлукская долина, равнины в окрестности хребта Хоба-Тепе, а для ветроэлектростанций – Северо-восточная равнинная часть Феодосийского городского округа.

Крымские учёные издали в соавторстве монографию «Оценка ландшафтного потенциала Юго-Восточного Крыма для использования систем возобновляемой энергетики (солнечной и ветровой)». Она предназначена для специалистов в области экологии, географии и проектирования систем возобновляемой энергетики.

По материалам «Новый Севастополь» .