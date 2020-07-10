 Крымские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, активизирующую два вида иммунитета

Ученые Крымского федерального университета им. Врнадского разрабатывают вакцину против коронавируса, которая способна активизировать клеточный и гуморальный иммунитет. Крымские ученые подали заявку на грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Исследователи Крымского федерального университета подали заявку по разработке вакцины против COVID-19 на грант РФФИ. Ученые пытаются разработать и успешно применить олигонуклеотидную конструкцию в форме «лассо», которая способна одновременно активизировать как клеточный, так и гуморальный иммунитет, — говорится в сообщении.

По мнению ученых, ежегодно потребуется разрабатывать улучшенные формулы вакцин для контроля распространения нового, легко изменяющегося коронавируса SARS-CoV-2.

Наиболее эффективными вакцинами против коронавируса будут те, которые способны приводить к формированию высокоэффективных клеток памяти как гуморального, так и клеточного иммунитета. К сожалению, РНК-вирусы очень изменчивы, и в этой ситуации одним из наиболее многообещающих решений в борьбе с пандемией COVID-19 может стать создание «универсальных» вакцин на основе консервативных последовательностей генома SARS-CoV-2 (антиген-презентирующих) и неметилированных CpG-динуклеотидов (адъювантов) в составе тиофосфатного остова одноцепочечных ДНК-олигонуклеотидов, — приводят в сообщении слова ведущего исследователя в области изучения тиофосфатных олигонуклеотидов, доцента Крымского федерального университета Владимира Оберемока.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,2 млн. человек, около 555 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 713 936 случаев заражения, выздоровели 489 068 человек, умерли 11 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

По материалам ТАСС.