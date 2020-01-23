Крымские учителя смогут бесплатно пройти курс по обучению школьников финансовой грамотности. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» консультационная компания ПАКК начала набор на новый курс для педагогов «Интерактивные форматы в финансовом воспитании школьников 5-8 классов».

Бесплатное обучение рассчитано на педагогов любого уровня подготовки, которые занимаются или планируют заниматься финансовым просвещением учеников 5-8 классов, и продлится два месяца, — прокомментировала Ирина Кивико.

На курсе педагоги познакомятся с разработанными компанией ПАКК сценариями мероприятий для школьников 5-8 классов и научатся их применять. Все сценарии можно использовать как для проведения отдельных событий (смен в пришкольном лагере, фестивалей, дней финансовой грамотности) в школе, так и встраивать в дополнительные занятия или уроки.

Кроме того, участники узнают об особенностях использования интерактивных форматов (деловые игры, интеллектуальные шоу и др.) в финансовом просвещении.

Курс пройдет в два этапа: дистанционный, в ходе которого участники познакомятся с разработанными сценариями, и практический, когда нужно будет провести мероприятие для школьников. По итогам все обучающиеся получат сертификат и материалы курса, — обратила внимание Ирина Кивико.

Обучение первого потока стартует 10 февраля 2020 года.