Крымские велогонщики завоевали заслуженные награды на соревнованиях всероссийского уровня

Спортсмены сборной Республики Крым успешно выступили на Чемпионате, Кубке, Первенстве России и Всероссийских соревнований по велосипедному спорту на треке в Омске. Воспитанники спортивных школ и федераций республики занимают призовые места на всероссийских соревнованиях благодаря реализации мероприятий нацпроекта «Демография» в регионе.
Софья Сороколатова завоевала «золото» в командной гонке преследования 3 км и «серебро» в парной гонке преследования 2 км (тренер Владимир Рождественский).
Никита Киржайкин — золотую медаль в парной гонке преследования 4 км и серебряную — в групповой гонке по очкам.
Павел Ничипуренко завоевал «серебро» в парной гонке преследования 4 км и две золотые медали в групповой гонке по очкам и в гонке с выбыванием.
Иван Залипятский и Александр Тишкин завоевали золотые медали в командной гонке преследования 3 км.
Главный тренер сборной команды — Владимир Загородний.
Крымчане высоко держат планку в велоспорте благодаря спортивной школе, которая создана в республике и поддержке федерального центра. Благодарю спортсменов и тренеров, — отметила в поздравлении министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.
Призеры — воспитанники ГБУ ДО РК «Спортивная школа по велосипедному спорту «Крым» и Федерации велосипедного спорта Республики Крым».
Фото: минспорта РК.
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С тегами: спорт в Крыму