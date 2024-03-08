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ские велогонщики завоевали заслуженные награды на соревнованиях всероссийского уровня

Крымские велогонщики завоевали заслуженные награды на соревнованиях всероссийского уровня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт 14:21 08.03.2024

Спортсмены сборной Республики Крым успешно выступили на Чемпионате, Кубке, Первенстве России и Всероссийских соревнований по велосипедному спорту на треке в Омске.  Воспитанники спортивных школ и федераций республики занимают призовые места на всероссийских соревнованиях благодаря реализации мероприятий нацпроекта «Демография» в регионе.

Крымские велогонщики завоевали заслуженные награды на соревнованиях всероссийского уровня

Софья Сороколатова завоевала «золото» в командной гонке преследования 3 км и «серебро» в парной гонке преследования 2 км (тренер Владимир Рождественский).

Никита Киржайкин — золотую медаль в парной гонке преследования 4 км и серебряную — в групповой гонке по очкам.

Павел Ничипуренко завоевал «серебро» в парной гонке преследования 4 км и две золотые медали в групповой гонке по очкам и в гонке с выбыванием.

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Иван Залипятский и Александр Тишкин завоевали золотые медали в командной гонке преследования 3 км.

Главный тренер сборной команды — Владимир Загородний.

Крымчане высоко держат планку в велоспорте благодаря спортивной школе, которая создана в республике и поддержке федерального центра. Благодарю спортсменов и тренеров, — отметила в поздравлении министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

Крымские велогонщики завоевали заслуженные награды на соревнованиях всероссийского уровня

Призеры — воспитанники ГБУ ДО РК «Спортивная школа по велосипедному спорту «Крым» и Федерации велосипедного спорта Республики Крым».

Фото: минспорта РК.

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