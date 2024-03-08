Крымские велогонщики завоевали заслуженные награды на соревнованиях всероссийского уровня

Спортсмены сборной Республики Крым успешно выступили на Чемпионате, Кубке, Первенстве России и Всероссийских соревнований по велосипедному спорту на треке в Омске. Воспитанники спортивных школ и федераций республики занимают призовые места на всероссийских соревнованиях благодаря реализации мероприятий нацпроекта «Демография» в регионе.

Софья Сороколатова завоевала «золото» в командной гонке преследования 3 км и «серебро» в парной гонке преследования 2 км (тренер Владимир Рождественский).

Никита Киржайкин — золотую медаль в парной гонке преследования 4 км и серебряную — в групповой гонке по очкам.

Павел Ничипуренко завоевал «серебро» в парной гонке преследования 4 км и две золотые медали в групповой гонке по очкам и в гонке с выбыванием.

Иван Залипятский и Александр Тишкин завоевали золотые медали в командной гонке преследования 3 км.

Главный тренер сборной команды — Владимир Загородний.

Крымчане высоко держат планку в велоспорте благодаря спортивной школе, которая создана в республике и поддержке федерального центра. Благодарю спортсменов и тренеров, — отметила в поздравлении министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

Призеры — воспитанники ГБУ ДО РК «Спортивная школа по велосипедному спорту «Крым» и Федерации велосипедного спорта Республики Крым».

Фото: минспорта РК.