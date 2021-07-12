Крымские власти: ликвидация последствий ЧС завершена в шести муниципальных образованиях  

В шести муниципальных образованиях Республики, пострадавших от подтоплений, практически завершены работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

В населенных пунктах, где произошли подтопления, приведены в порядок все подвальные помещения, более 520. Также завершены работы по откачке воды из домов и придомовых территорий. Есть одиночные случаи, где грунтовые воды прибывают вновь. В частности, в Керчи – 4 помещения и в Ялте – также 4 помещения. Всего было подтоплено 108 домовладений. В 36 домовладениях вода сошла самостоятельно, в оставшихся 72 домовладениях в Бахчисарайском районе осуществлена откачка. Администрация городов оперативно мониторит ситуацию. Откачка воды производится немедленно. Ведется работа по оказанию помощи людям, пострадавшим от подтопления, — сказал Гоцанюк.

По оперативным данным, на сегодняшний день поступило 14 обращений по оказанию адресной помощи, из них шесть в Бахчисарайском районе, пять в Керчи, три в Ялте.

На сегодня комиссиями по оценке ущерба вследствие утраты имущества составлено 1 338 актов. Проведены выплаты 2 259 гражданину на сумму 156 млн 40 тысяч рублей, — отметил Юрий Гоцанюк.

Продолжается работа по очистке русел рек, ливневых канализаций, водоотводных каналов общей протяженностью 34 км. Проведена дезинфекция более 240 объектов общей площадью более 400 тысяч кв. метров и более 300 км автомобильных дорог.

Электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение в пострадавших муниципальных образованиях восстановлено по штатной схеме. Были сбои по водоснабжению в Керчи. В последние дни поступило более 40 жалоб от населения, были приняты меры по устранению проблем у жителей, — подчеркнул крымский премьер.

Однако погода этим летом словно издевается над крымчанами. Вот и сегодня утром сильный дождь подтопил четыре домовладения в Первомайском районе.

В целях предупреждения угрозы повторных подтоплений, минимизации негативных последствий обильных осадков, протоколом Межведомственного штаба главам администраций муниципальных образований необходимо продолжить выполнение протокольного решения региональной комиссии по ЧС от 2 июля 2021 №12, и провести инвентаризацию ливневой канализации, дренажных систем, мостов и трубопереездов, размещенных на территориях городов и сельских поселений городских округов и муниципальных районов Республики Крым с установлением их собственников и эксплуатирующих организаций, — подытожил Юрий Гоцанюк.