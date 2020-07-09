Крымские власти расторгли договор с подрядчиком, реставрировавшим Воронцовский дворец

Компания систематически срывала сроки работ.

Крымские власти расторгли контракт с подрядчиком, реставрировавшим Воронцовский дворец в Алупке, после срыва сроков работ. Об этом сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

В Воронцовском дворце подрядчик системно нарушал свои обязательства, кроме того, была масса претензий к качеству работ, сегодня ведется претензионная работа по возврату денежных средств. До конца сентября текущего года будет определен новый подрядчик, который, как мы надеемся, выполнит свои обязательства в срок, — отметил Евгений Кабанов. — Договор на текущую дату уже расторгнут. Это компания «Меандр».

Сумма контракта превышает 300 млн. рублей. Реставрационные работы в Воронцовском дворце планируют завершить в первой половине 2022 года. Однако на сайте минкультуры Крыма в декабре 2019 года сообщалось, что по контракту с подрядчиком работы должны были быть выполнены до 2022 года.

Что входит в реставрацию: ремонт кровли башни Шуваловского флигеля и Шуваловского корпуса, гардеробной, кабинета администрации главного корпуса, фондовых помещений главного корпуса, библиотечного корпуса, флигеля привратника, юго-западной и юго-восточной террас, зимнего сада, буфетного и артистического главного корпуса, реставрацию и воссоздание ограждений юго-восточной и юго-западной террас главного корпуса, ремонт наружных сетей водопровода и канализации, благоустройство, в том числе озеленение, установка систем видеонаблюдения и наружного освещения.

Воронцовский дворец был построен в первой половине XIX века крестником императрицы Екатерины II графом Михаилом Воронцовым, является популярным у туристов объектом, привлекая ежегодно тысячи экскурсантов. В рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма во дворце проводятся ремонтные и реставрационные работы. Они оцениваются в 900 млн. рублей.

Фото: ФБ.