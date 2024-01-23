Крымские власти считают, что легализация гостевых домов увеличит номерной фонд на 140 тыс. мест

Установление правового статуса для гостевых домов в Республике Крым позволит официально увеличить номерной фонд на 140 тыс. койко-мест за счет легализации 9 тыс. мест размещения, сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

Вопрос легального функционирования гостевых домов для Республики Крым является актуальным и требует скорейшей нормативно-правовой регламентации, инициатива законопроекта Крымом поддерживается, — цитирует ТАСС министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

Он также отметил, что в республике, «по подсчетам министерства курортов и туризма региона, порядка 9 тыс. таких средств размещения». По словам министра, это достаточно серьезный объем, который при легализации может увеличить номерной фонд республики на порядка 140 тыс. койко-мест.

В ведомстве уточнили, что Волченко предложил дополнить законопроект некоторыми поправками. В частности, по мнению министра, участие в эксперименте должно быть предусмотрено для гостевых домов, права на которые зарегистрированы до вступления законопроекта в силу.

Дальнейшее строительство гостевых домов должно быть зарегулировано в рамках действующих градостроительных норм. Обсуждается вопрос, должен ли быть владелец зарегистрированным по месту расположения гостевого дома, на территории Крыма, чтобы налоги оставались в бюджете региона. Много споров по количеству номеров и метражу — считаем, что разработку таких норм можно отдать регионам, — приводятся в сообщении слова Волченко.

Согласно документу, гостевые дома должны обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Для внесения в этот перечень гостевой дом обязан отвечать ряду требований. Так, в нем должно быть не больше 15 номеров, а его общая площадь не может превышать 1 тыс. кв. м. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.

30 ноября 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах до 31 декабря 2026 года.