Крымские волонтеры стали участниками Всероссийского патриотического форума «Снежный десант РСО» в Архангельске

В 2024 году отмечается 55 лет патриотической акции «Снежный десант РСО», которая стала всероссийской и проводится в 65 регионах страны. В Крыму акция проводится с 2018 года и направлена на уборку и благоустройство населенных пунктов полуострова, помощь людям преклонного возраста, проведение открытых уроков в школах.

Из 530 участников Снежного десанта РСО, проводимого в этом году в Крыму, были отобраны 6 лучших студотрядовцев, которые были приглашены на Всероссийский патриотический форум «Снежный десант РСО» в г. Архангельск. На форуме участники со всей страны смогли представить лучшие практики патриотического воспитания школьной и студенческой молодежи.

В период с 23 по 26 февраля в городе Архангельске состоялся патриотический форум Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», приуроченный к 55-летию акции. Форум объединил 500 человек из 37 регионов России, среди которых были и представители студенческих отрядов Республики Крым.

В рамках программы форума для участников были организованы лекции и мастер-классы, творческие мастерские и панельные сессии, направленные на развитие трудового добровольчества в стране. Отдельное внимание уделялось организации работы по сбору гуманитарной помощи, работе гуманитарных миссий, взаимодействию с семьями участников Специальной военной операции. Крымский опыт проведения трудовых добровольческих десантов как на территории полуострова, так и на новых территориях страны, был высоко оценен на всероссийском уровне.

В качестве познавательной нагрузки форума крымские студотрядовцы также смогли принять участие в экскурсионной программе по городу Архангельску и мастер-классах, связанных с промыслами Архангельской области. Одним из ярких и запоминающихся событий стало установление рекорда России по лепке снеговиков, который участники форума совместно с местной молодежью успешно осуществили.

Всероссийский патриотический форум «Снежный десант РСО» стал важным событием, которое собрало молодежь со всей России, стремящуюся к развитию и укреплению добровольческого движения. Участие представителей студенческих отрядов Республики Крым в данном мероприятии открывает новые возможности для развития молодежных инициатив у нас в регионе и взаимодействия с ребятами из разных регионов страны, — рассказала Екатерина Денесюк, мастер Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

В 2023 году Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» стала номинантом Всероссийской просветительской премии «Знание».

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»