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Крымские волонтёры «Весточки из Крыма» продолжают оказывать помощь участникам СВО
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Крымские волонтёры «Весточки из Крыма» продолжают оказывать помощь участникам СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:19 20.02.2025

Волонтёры «Весточки из Крыма»  уже на протяжении трёх лет непрерывно выполняют свою гуманитарную миссию — они снабжают участников специальной военной операции сухими обедами и маскировочными сетями, приготовленными своими руками.

Каждый день команда добровольцев готовит супы, борщи, каши и омлеты. За 2024 год им удалось отправить на фронт более 680 тысяч порций этой горячей пищи — настоящей поддержки для наших бойцов.

Также, ко Дню Защитника Отечества волонтёры готовят сладкие подарки для солдат, и им в этом помогают ученики симферопольских школ.

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Кроме того, волонтёры «Весточки из Крыма» организовали пункт по плетению маскировочных сетей и приглашают всех желающих присоединиться к их акции, направленной на поддержку наших защитников.

Хотите поддержать наших Героев? Свяжитесь с волонтёрами по телефонам: +7(978) 76-87-383; +7(978) 75-03-772.

Крымские волонтёры «Весточки из Крыма» продолжают оказывать помощь участникам СВО Крымские волонтёры «Весточки из Крыма» продолжают оказывать помощь участникам СВО

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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