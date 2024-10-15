Крымские врачи освоили новые для РК операции, связанные с лечением редких сердечно-сосудистых патологий

В течение трёх дней врачи больницы под руководством федерального коллеги успешно прооперировали шесть пациентов. Были выполнены операции по поводу устранения обструкции выходного отдела левого желудочка при гипертрофической кардиомиопатии, а также по коррекции аневризм восходящего отдела аорты, дуги аорты, сложные сочетанные варианты этих операций.

Для Республики Крым это уникальные операции, выполнены здесь впервые. При гипертрофической кардиомиопатии ранее операции у нас не выполнялись. Вмешательства на восходящем отделе аорты и дуге аорты мы проводили, но представленные профессором варианты сочетанных методик для нас являются новыми, — цитирует пресс-служба главного внештатного кардиохирурга Минздрава Республики Крым Ивана Давыдова.

Гипертрофическая кардиомиопатия чаще всего является врожденной патологией, поэтому пациентами хирургов становятся молодые люди – от 30 до 50 лет (именно в этом возрастном диапазоне появляются показания для операций).

С этим диагнозом жить нельзя. Если говорить простыми словами, то он заключается в том, что из-за утолщения межжелудочковой перегородки в сердце возникает повышенное давление и орган работает с большой нагрузкой. В результате этого, резко падает качество жизни больного, начинает изнашиваться само сердце, что неизбежно ведет к инвалидизации пациента. Восстановить это уже потом практически невозможно, поэтому нужно вовремя оперироваться, — отмечает Иван Давыдов.

Ранее пациентов с таким диагнозом направляли для лечения в федеральные центры.

За один месяц мы выявили шесть пациентов с гипертрофической кардиомиопатией. То есть, это достаточно редкая патология и такие операции проводятся не так часто, как например, аортокоронарное шунтирование или протезирование клапана. Но теперь мы сможем самостоятельно оперировать больных с данным заболеванием, а значит поможем большему числу пациентов на территории региона, — подчёркивает главный крымский кардиохирург.

Также Иван Давыдов поблагодарил главного кардиохирурга ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России Михаила Гордеева за возможность обменяться практическим опытом и ценные рекомендации относительно оптимизации работы отделения кардиохирургии РКБ им. Н. А. Семашко.

В свою очередь, профессор Михаил Гордеев высоко оценил уровень кардиохирургической службы Крыма, отметив профессионализм медицинских работников и достаточное материально-техническое оснащение больницы.

Я был приятно удивлен работой кардиохирургического отделения больницы. Оно молодое, но имеет свои традиции. За последние полтора-два года врачи отделения сделали больше тысячи операций с очень хорошими результатами. Я рад за жителей Крыма, потому что раньше такой хирургии здесь не было. Прогресс говорит о том, что собралась хорошая команда специалистов и кардиохирургическая служба имеет большую поддержку со стороны руководства больницы и Минздрава региона, — заявил Михаил Гордеев.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК