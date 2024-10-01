Крымские врачи приняли участие в XXXI Российском национальном конгрессе кардиологов

Участников мероприятия в формате видеообращения поприветствовал Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. На торжественном открытии конгресса выступил президент Российского кардиологического общества, главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Евгений Шляхто. Свои доклады он посвятил роли Российского кардиологического общества в реализации национальных проектов и персонифицированной медицине в кардиологической практике.

На пленарном заседании, посвященном новому национальному проекту, «Продолжительная активная жизнь»: задачи и перспективы для кардиологического сообщества» с докладом выступил заместитель Министра здравоохранения России Евгений Камкин.

Заведующая Центром управления сосудистыми рисками ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» Наталья Драненко, заведующий кардиологическим отделением с ПРИТ для больных с острым коронарным синдромом ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» Михаил Белоусов, врач ультразвуковой диагностики Кардиологического диспансера ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» Александр Легконогов приняли участие в секционных заседаниях и симпозиумах конгресса.

На секционном заседании «Некоронарогенные заболевания, клапанная патология, врожденные заболевания, детская кардиология, лёгочная гипертензия» Александр Легконогов представил доклад на тему: «Клинико-эхокардиографические особенности врожденных пороков сердца в зрелом и пожилом возрасте».

В материалах конгресса публикованы тезисы Натальи Драненко (совместно с соавторами) «Уровни магния в сыворотке крови у больных инфарктом миокарда с постинфарктной аневризмой левого желудочка и признаками недифференцированной дисплазии соединительной ткани».

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК