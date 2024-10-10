Крымские врачи провели первую гибридную операцию у пациента с поражением брахиоцефальных артерий

Как рассказал заведующий отделения Ахтем Зиядинов, в больницу поступила 56-летняя женщина, которая ранее дважды перенесла инсульт (в 2021 и 2022 гг. — острое нарушение мозгового кровообращения по типу ишемии в бассейнах правой и левой внутренней сонной артерии). При поступлении пациентка отмечала жалобы на периодическую умеренную головную боль, общую слабость, быструю утомляемость. Больная была ориентирована в личности, пространстве и времени, имела умеренные когнитивные нарушения и недостаточно критично оценивала тяжесть своего состояния.

При обследовании, по результатам КТ-ангиографии (рентген-диагностики сосудов) брахиоцефальных артерий выявлено нарушение проходимости сосудов в результате их закупорки и сужения (окклюзия правой внутренней сонной артерии от устья, окклюзия левой общей сонной артерии с устьевым поражением левой наружной и внутренней сонных артерий, окклюзия Р1 сегмента левой позвоночной артерии, стеноз первого сегмента левой подключичной артерии до 75%).

Во время КТ-перфузии с контрастом (радиологический метод, позволяющий оценить кровоток в тканях мозга) выявлено снижение показателей кровообращения в левом полушарии. То есть, недостаточный приток крови к тканям.

Хирургическое вмешательство пациентке выполнила мультидисциплинарная бригада врачей, в которую вошли рентген-хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги.

Операция была проведена гибридным способом, то есть на первом этапе вмешательство проводилось открытым путем (выполнен разрез), чтобы открыть доступ к артерии и удалить атеросклеротическую бляшку во внутренней сонной артерии, а далее эндоваскулярным методом, то есть врачи приступили к внутрисосудистым вмешательствам под рентген-контролем.

Больной удалили атеросклеротические бляшки путем поперечного разреза сосудов (выполнили эверсионную эндартерэктомию из левой внутренней сонной артерии и наружной сонной артерии и частично общей сонной артерии); очистили общую сонную артерию от бляшек (провели эндартерэктомию из левой ОСА); расширили сосуд и установили специальную конструкцию, которая будет препятствовать повторному сужению артерии (выполнили ретроградную баллонопластику со стентированием левой общей сонной артерии).

Операция длилась четыре часа и прошла успешно. После оперативного вмешательства пациентка проснулась без нарастания неврологической симптоматики. Послеоперационный период протекал стабильно, пациентка была выписана домой в течение недели после операции.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК