Крымских отельеров и бизнес «индустрии отдыха» предостерегли от необоснованного роста сезонных цен

Необоснованный рост цен на отдых на основных курортах юга России, Краснодарского края и Крыма, на фоне действующих из-за коронавируса ограничений на зарубежных курортах позволит участниками отрасли единоразово получить большую прибыль, однако это может привести к тому, что туристы выберут отдых за границей после снятия ограничений. Такое мнение выразил ТАСС председатель Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Давыденко.

Сейчас здравницы заполнены все почти на 100%, у меня такое пожелание, чтобы они не думали, что так будет всегда у них, за туриста надо бороться. Поднятие цен было прогнозируемо, есть элемент рынка, но нужно понимать, что хорошее впечатление можно только один раз произвести, если турист будет чем-то обижен на курорт, он больше туда не поедет: один раз можно деньги большие получить, потом можно вообще ничего не получить, — заявил Давыденко на площадке I Международного туристического форума «Абхазия — страна души 2021».

Собеседник агентства добавил, что после снятия ограничений сохранить высокий уровень внутреннего турпотока в России будет возможно за счет соотношения цены на отдых и качества сервиса. По его словам, туристическая инфраструктура хорошо развита в Сочи, в Геленджике, Анапе и на других курортах Краснодарского края, а в Крыму «есть над чем работать«.

Нужно работать с сервисом, чтобы соотношение цены с качеством было идеальным, тогда турист не будет задумываться, почему он должен заплатить за номер 5, 20 или 50 тыс. рублей, он будет понимать, за что он платит, — резюмировал Давыденко.

Напомним, Крым за майские праздники принял более полумиллиона туристов — это рекорд за весь постсоветский период, турпоток в Краснодарский край превысил 680 тыс. отдыхающих.

Первый международный туристический форум «Абхазия — страна души» проходит в Сухуме с 13 по 14 мая с участием представителей туристической отрасли Абхазии и России. Целью форума является создание коммуникативной среды для обмена опытом, установления диалога и поддержки инициатив по повышению уровня сервиса и безопасности туризма.