Крымских школьников отметили благодарственными письмами руководства Главного следственного управления

17 февраля отметили День российского кадета. История даты берет свое начало в 1732 году, когда императрица Анна Иоанновна открыла первый «Корпус кадетов Шляхетских (Дворянских) детей». По его подобию в годы Великой Отечественной войны были созданы первые суворовские военные училища.

Руководство ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю уделяет значимое внимание развитию кадетского движения и воспитанию юных патриотов нашей Родины.

На территории полуострова действует самое большое число кадетских классов СК России: два — в школе-лицее №3 им. А.С. Макаренко Симферополя, шесть — в школе №16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова Евпатории, один — в Сакской средней школе №2 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

В Севастопольском кадетском корпусе СК России им. В.И. Истомина воспитываются более 150 девчонок и мальчишек, часть из них — это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в тяжёлые жизненные ситуации, ребята из новых регионов, — всё те, кому нужна особая поддержка и забота офицеров.

Отрадно, что выпускники кадетских классов, которые были в 2015 году открыты в Севастополе на базе школы №22 имени Героя Советского союза им. Н.А. Острякова и окончившие академии СК России в Москве и Санкт-Петербурге, вернулись на родную землю уже в должности следователей.

Офицеры Крыма и Севастополя передают все свои знания и опыт кадетам, организуя для них «Уроки мужества», правовые, спортивные и патриотические мероприятия, которые помогают ребятам развиваться духовно и физически.

В этот день по сложившейся традиции офицеры СК навестили воспитанников кадетских классов, которые отличились в учебе, принимают активное участие в научной и общественной деятельности. Благодарственными письмами от руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева награждены кадеты из школы-лицея №3 им. А.С. Макаренко города Симферополя, школе №16 имени Героя Советского Союза Степана Иванова Евпатории, один — в Сакской средней школе №2 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Наставники вручили ребятам сладкие подарки, а педагогический состав поблагодарили за знание и душевную заботу, которые они вкладывают в детей.

источник: пресс-служба ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю