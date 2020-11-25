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Крымский академический и Мурманский областной театр кукол "обменяются" гастролями. Онлайн

Крымский академический и Мурманский областной театр кукол «обменяются» гастролями. Онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 20:11 25.11.2020

Обменные онлайн-гастроли Крымского академического театра кукол и Мурманского областного театра кукол состоятся с 28 по 30 ноября.

Крымский театр кукол впервые примет участие в подобном мероприятии. Старт гастролям будет дан на официальном сайте театра, онлайн-площадках в официальных группах Вконтакте, Facebook, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Крымские зрители в виртуальном пространстве познакомятся с творчеством Мурманского областного театра кукол, который представит спектакль «Сказки Бабушки Зимы». В основе постановки лежит румынская народная сказка о самопожертвовании, смелости, взаимопомощи и дружбе. Спектакль, говорят его авторы, пронизан новогодним настроением и предвкушением чуда.

Крымский академический и Мурманский областной театр кукол "обменяются" гастролями. Онлайн

В рамках мероприятия Крымский академический театр кукол представит мурманским зрителям на онлайн-площадках Мурманского областного театра кукол спектакль по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди» в сценическом изложении Елены Благининой.

Крымский академический и Мурманский областной театр кукол "обменяются" гастролями. Онлайн

Новая форма проведения гастрольных мероприятий расширяет возможности сотрудничества театров различных регионов России, а также способствует культурному развитию зрительской аудитории, — подчёркивают в пресс-службе Министерства культуры РК.

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Крымский академический и Мурманский областной театр кукол "обменяются" гастролями. Онлайн

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