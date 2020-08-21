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Крымский астроном Геннадий Борисов открыл новую комету. Десятую, юбилейную
Фото: dsastro.ru

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл новую комету. Десятую, юбилейную

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:29 21.08.2020

Астроном-любитель Геннадий Борисов из поселка Научный открыл новую комету Солнечной системы. Об этом крымчанин сообщил ТАСС и РИА Новости. По его словам, открытие было сделано 17 августа.

Она десятая по счету, юбилейная. Сегодня утром вышел циркуляр Центра малых планет, в котором написано, что комета получает имя C/2020Q1 – Borisov. Уже более двух суток ее наблюдают из многих телескопов мира. Пока элементы орбиты еще до конца не уточнены, так что объект нужно будет наблюдать еще длительное время, — рассказал Борисов.

Новое небесное тело он обнаружил в созвездии Возничего, к осени комета станет еще ярче, но она останется объектом телескопических наблюдений, невооруженный глазом ее видно не будет.

Открыть яркую комету гораздо сложнее, чем слабую, так как такое небесное тело могут заметить многие, конкуренция очень большая. Слабую комету видят только со специальных телескопов, а яркую могут «зацепить» много наблюдателей. Но мне повезло, как и в прошлый раз, — поделился Борисов, напомнив, что любительские наблюдения он ведет с 2013 года.

30 августа 2019 с помощью телескопа Борисов августа открыл межзвездную комету. Она была обнаружена на границе созвездий Рыси и Рака на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму. Об этом ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Объекту присвоили номер и дали ему имя C / 2019 Q4 в честь первооткрывателя — Borisov.

В феврале этого года стало известно, что крымский ученый будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса как первый астроном-любитель, который открыт межзвездный объект.

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл новую комету. Десятую, юбилейную

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