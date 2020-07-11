Крымский Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта достроят в следующем году

Вице-премьер РК Евгений Кабанов проверил ход строительных работ в Центре олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта. Напомним, спорткомплекс возводится в Симферополе. Он предназначен для проведения всероссийских и международных соревнований по спортивному и синхронному плаванию, водному поло, а также физкультурно-оздоровительному плаванию взрослых и детей.

Этот центр станет знаковым спортивным объектом для республики, позволяя проводить соревнования международного уровня и обеспечивать профессиональную базу для тренировки спортсменов, — отметил Евгений Кабанов.

Проект включает два больших бассейна на 10 и 8 дорожек соответственно, а также детский бассейн. Предусмотрен и полный комплекс мероприятий для маломобильных групп населения.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 3 квартал 2021 года. Срок переносился – изначально речь шла об окончании строительства до конца этого года.

Значительный объем строительно-монтажных работ уже выполнен, однако попросили подрядчика мобилизоваться. Теперь проверять темп работ теперь будем еженедельно, — подчеркнул вице-премьер.

Всего на строительство Центра выделено 1,6 миллиарда рублей. Общая площадь двухэтажного водного центра — 18,7 тысяч кв. метров.

Фото: ФБ.