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Крымский федеральный университет им. Вернадского переводит студентов на дистанционное обучение
На фото пресс-службы КФУ А.Фалалеев

Крымский федеральный университет им. Вернадского переводит студентов на дистанционное обучение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:15 27.10.2020

С 27 октября все теоретические занятия в Крымском федеральном университете им. Вернадского будут проходить в дистанционном режиме. Об этом сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев. Решение принято с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции и других вирусных заболеваний среди студентов и преподавателей.

Контактная форма обучения действительно повышает угрозу распространения коронавируса, поэтому все теоретические занятия мы максимально переводим на дистант, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения Республики Крым. В контактной форме будут проходить только те лабораторные занятия, которые невозможно организовать удалённо. Пока ориентировочная дата окончания такого режима – 1 декабря, но вполне возможно, что он будет продлён до конца года, – сообщил ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

По его словам, для организации дистанционного обучения будут использованы механизмы, отработанные весной. Занятия будут проводиться с помощью специальных образовательных платформ, социальных сетей и мессенджеров.

Интересно, что решение о дистанционном обучении студентов входит в диссонанс с позицией республиканских властей, которые не стали закрывать на карантин по «ковиду» школы, техникумы и училища. Тем не менее, ректор КФУ уточнил, что решение принималось по согласованию с Роспотребнадзором.

Крымский федеральный университет им. Вернадского переводит студентов на дистанционное обучение

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