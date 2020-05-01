Крымский этнографический музей презентовал экспозицию поздравительных открыток к 9 мая

Экспозиция «Поздравительные открытки к 9 мая из фондов Крымского этнографического музея» доступна к просмотру на официальных страницах музея в социальных сетях ВКонтакте , Одноклассники , Facebook и на YouTube- канале .

На выставке демонстрируется более 30 художественных открыток к 9 мая 60-90 годов. На открытках присутствуют традиционная символика праздника (Георгиевская лента, знамя Победы, праздничный салют, ордена и награды, лавр, цветы сирени и гвоздики и др.), юбилейные даты («20 лет Победы над Фашистской Германией»), поздравления с праздником Победы, различные лозунги и строки из произведений советских авторов («Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!» А. Твардовский). На оборотах открыток можно встретить теплые поздравления ветеранов войны с праздником, среди которых часто встречаются пожелания чистого и мирного неба над головой, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Красочные открытки к 9 мая, говорят специалисты, стали важным атрибутом Дня Победы еще при СССР, их дарили лично и отправляли по почте, чтобы поздравить ветеранов войны, родственников, друзей и коллег с великим праздником Победы в память о подвиге советского народа.

Массовое производство открыток к 9 мая относится ко второй половине 60 – началу 70-гг. ХХ в. На открытках можно было встретить разнообразие мотивов, связанных с Победой в Великой Отечественной войне. Это изображения Георгиевской ленты, орденов Победы, Славы или Отечественной войны, монументов из памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в г. Волгоград, особенно скульптуры «Родина-мать зовет!», монумента «Воин-освободитель» в Трептов-парке в г. Берлин, знамени Победы, праздничного салюта над башнями Кремля, веток лавра, сирени и гвоздик. Помимо поздравлений на открытках часто печатались лозунги, прославляющие подвиг советского народа и армии – «Воину-освободителю Слава!», «Слава героям!», «Будь достоин славы отцов!», «Слава народу-герою!». Распространенным цветом открыток стал красный – цвет боевого знамени Победы.