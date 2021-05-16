Крымский мост – именинник: три года назад по нему было открыто движение автотранспорта

16 мая 2018 года состоялось значимое событие для нашей страны: с Крымского и Таманского полуостровов автомобили поехали навстречу друг другу. Федеральные дорожники воплотили в жизнь мечту поколений. Крымский мост сделал реальностью автомобильные перевозки, туристические автобусы, тонны грузов в обе стороны и огромные перспективы развития Краснодарского края и Крыма.

Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года. Президент России поздравил команду инженеров и рабочих с успешно выполненной задачей и принял участие в торжественном открытии автодороги. Владимир Путин возглавил колонну строительной техники. 19-километровый путь в сторону Крыма глава государства проехал за рулем самосвала КАМАЗ.

На следующее утро (в 5:30) потоки транспорта с двух берегов (легковые авто, пассажирские автобусы) начали движение и встретились под сводами арки. За первые сутки по мосту проехало более 20 тысяч транспортных средств. Трафик в 1,5 раза превысил суточный рекорд паромной переправы.

1 октября 2018 года ровно в полночь по московскому времени автодорожную часть Крымского моста открыли и для движения грузового транспорта.

Напомним, к грандиозной стройке Крымского моста было привлечено огромное число людей совершенно разных профессий, за весь период задействованы более 25 тысяч специалистов, а в пиковые нагрузки численность инженеров и строителей одновременно составляла около 15 тысяч.

Работы по проектированию и строительству велись параллельно – в проектных институтах решали, каким будет мост, рассчитывали и утверждали проект, а на берегах Керченского пролива уже кипела работа. Геологи изучали особенности местных почв, делали замеры и брали пробы. Археологи и саперы на земле и под водой находили, раскапывали и поднимали артефакты. В общей сложности их было найдено более одного миллиона.

19 километров автодорожной части возвели в рекордные сроки – за 27 месяцев – и сдали на 7 месяцев раньше указанного в графике срока. В результате материк и полуостров были соединены металлоконструкциями общим весом более 100 тысяч тонн, которые держат 288 опор. Фундаменты под опоры сформированы в общей сложности из более чем 3 тысяч свай длиной почти 160 километров, — напомнили в ФКУ Упрдор «Тамань».

Установка арок стала самой сложной технологической операцией. Собирали их на берегу, после чего перевозили морем на специальных плавсредствах и при помощи мощных домкратов поднимали над фарватером Керченского пролива.

Открытие автомобильного движения по мосту – лишь начало развития транспортной инфраструктуры в регионе. Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет, особенно в летний период. Теперь для нас приоритетным направлением является реконструкция старых и строительство новых дорог: трассы А-289 Краснодар – Славянск на Кубани – Темрюк и А-290 Новороссийск – Керчь. Это обеспечит эффективную транспортную коммуникацию полуострова с Краснодаром, Анапой, Новороссийском и Черноморским побережьем в направлении Геленджика, Туапсе и Сочи, – рассказал врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владимир Пивовар отметил, что эксплуатация автодорожной части Крымского моста идет в штатном режиме. С момента открытия движения по новой трассе проехало более 14 млн. транспортных средств, из них около 2 млн. грузовиков и более 165 тыс. автобусов. Интенсивность движения в обоих направлениях практически одинаковая, что говорит о равной востребованности и значимости строения для населения.

Фото: kremlin.ru и Упрдор «Тамань», Инфоцентр «Крымский мост», группа ВК Крымский мост.